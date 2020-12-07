Украина существует благодаря внешним подпоркам. Об этом на днях рассказал киевский публицист Владимир Скачко в интервью изданию Украина.ру

Рудяков рассказал, как внешнее управление разрушает систему здравоохранения Украины © РИА Новости, Алексей Куденко

По его словам, сейчас Украине грозит дефолт, так как ей никто не дает деньги.

«Но я уверен, что найдут какую-то уловку, чтобы в бюджетном отношении к концу 2020 года выйти хотя бы на ноль, пусть даже без прибыли. Пока Украина нужна как гнойник в подбрюшье России, ее будут сохранять. Пока Украина служит буфером, отделяющим Западную Европу от России, ее будут сохранять. Пока в ней живут много людей, представляющих угрозу для России, ее будут сохранять. Здесь все закономерно», — объяснил публицист.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.