«Там признаки государства (границы, органы власти и международное признание) существуют чисто формально. Просто никто не решается создать черную дыру в центре Европы, чреватую наркотрафиком, контрабандой оружия и терроризмом. Западу нужна здесь серая зона и буфер. Не мост или даже подпольные транзитные потоки, а именно буфер, который экономически выполнял бы роль сырьевого придатка, где бы производилось дешевое продовольствие. А политически Украина должна быть буфером, отделяющим на сотни километров Россию от Западной Европы. Поэтому Украину и поддерживают», — сказал Скачко.
По его словам, сейчас Украине грозит дефолт, так как ей никто не дает деньги.
«Но я уверен, что найдут какую-то уловку, чтобы в бюджетном отношении к концу 2020 года выйти хотя бы на ноль, пусть даже без прибыли. Пока Украина нужна как гнойник в подбрюшье России, ее будут сохранять. Пока Украина служит буфером, отделяющим Западную Европу от России, ее будут сохранять. Пока в ней живут много людей, представляющих угрозу для России, ее будут сохранять. Здесь все закономерно», — объяснил публицист.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.