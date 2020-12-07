Украинский журналист Роман Винтонив, известный как блогер Майкл Щур, записал видеообращение к продюсеру и рэперу Алексею Потапенко (Потапу). Ролик изобилует резкими высказываниями в адрес музыканта и его творчества. Запись появилась как очередной выпуск YouTube-шоу блогера «Телебачення Торонто» 6 декабря

«Потап, хочу обратиться к тебе, чтобы сказать прямо: тебе не нужна Бузова, чтобы создавать го**но. Ты ж не аматор (любитель. — Ред.) какой-то, а автор "Пырышек-пупырешек" и "Тетя а-тятя". Это же недостижимые высоты тупости, до которых Бузовой и Моргенштерну никогда не допрыгнуть», — считает блогер.

Был в АТО и снимал штаны перед москалями: Потап оправдался за дружбу с Бузовой © Потап/Инстаграм

Несколько дней назад музыкант объявил о том, что записал совместный трек с российской исполнительницей Ольгой Бузовой, за что подвергся хейту за связь с «любительницей Путина». На что Потап ответил, что заранее интересовался у поклонников, хотят ли они такой дуэт, и получил утвердительный ответ.

YouTube подвел итоги 2020 года, оказалось, что последние месяцы на Украине больше всего смотрели и слушали российских исполнителей Клаву Коку из «Дома-2», Моргенштерна и группу Little Big.

По данным Sportify, лидерами прослушивания в уходящем году на Украине стали россиянин Моргенштерн и уроженец Белоруссии Макс Корж.

К слову, последний проект Потапа, песня Насти Каменских Vibe, набрала 3,5 миллиона просмотров, а видео блогера Майкла Щура о продюсере посмотрели чуть более 190 тысяч зрителей.