На головы жителей УССР в 1991 году из каждого утюга лилась информация, будто бы Украина кормит Россию и что Украина является самой богатой советской республикой. Об этом на днях рассказал киевский публицист Владимир Скачко в интервью изданию Украина.ру

Жительница Кривого Рога попыталась проголосовать по паспорту СССР © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Леонида Макаровича Кравчука, который объяснял, как украинцы заживут, если выйдут из СССР», — объяснил Скачко.

По его словам, ситуация для этого обмана была благоприятной.

«Потому что СССР под конец своего существования полностью вбил людей в нищету, у людей не было ничего. А когда люди лишаются всего (особенно если они живут сегодняшним днем) и им нужно все, они и поверили, что стоит Украине уйти, и все немедленно наладится. <…> Пропаганда и агитация сделали свое дело благодаря психологическому климату и технологической подаче информации», — сказал публицист.

В марте 1991 года 73% украинцев проголосовали за сохранение Советского Союза, а в декабре более 90% утвердили Акт о независимости от 24 августа.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.