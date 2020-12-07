«Якобы если Украина выйдет из состава СССР, она станет второй Францией, Германией или Швейцарией. Все помнят бумажки с изображением Леонида Макаровича Кравчука, который объяснял, как украинцы заживут, если выйдут из СССР», — объяснил Скачко.
По его словам, ситуация для этого обмана была благоприятной.
«Потому что СССР под конец своего существования полностью вбил людей в нищету, у людей не было ничего. А когда люди лишаются всего (особенно если они живут сегодняшним днем) и им нужно все, они и поверили, что стоит Украине уйти, и все немедленно наладится. <…> Пропаганда и агитация сделали свое дело благодаря психологическому климату и технологической подаче информации», — сказал публицист.
В марте 1991 года 73% украинцев проголосовали за сохранение Советского Союза, а в декабре более 90% утвердили Акт о независимости от 24 августа.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.