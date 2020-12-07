«Все началось с того, что подростки сделали замечание мужчине, который сидел на одном из выступов, мешая им кататься. Но он отказался перейти на другое место. В итоге один из парней, совершая маневр на скейте, едва не задел мужчину. Тот встал и ударил подростка ногой, а парень нанес удар в ответ», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что мужчина подошел к коляске, которая стояла рядом, достал пистолет и начал стрелять в детей. Он произвел два выстрела и ранил одного из подростков. Его госпитализировали.
Позже в полиции уточнили, что пистолет был травматическим, а пуля не нанесла пострадавшему значительный ущерб.
По словам мужчины, которого допросила полиция, он использовал пистолет, поскольку подросток якобы попытался его избить. В Николаевской области по факту стрельбы возле спортивного комплекса «Надежда» открыли уголовное производство.