На площадке для катания на скейтах в Николаеве произошел конфликт, во время которого 43-летний мужчина устроил стрельбу по подросткам. Об этом 7 декабря пишет местное издание «Преступности.НЕТ» со ссылкой на очевидцев конфликта

«Все началось с того, что подростки сделали замечание мужчине, который сидел на одном из выступов, мешая им кататься. Но он отказался перейти на другое место. В итоге один из парней, совершая маневр на скейте, едва не задел мужчину. Тот встал и ударил подростка ногой, а парень нанес удар в ответ», — говорится в сообщении.

На Украине пенсионер всадил пулю из стартового пистолета в десну соседа © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Позже в полиции уточнили, что пистолет был травматическим, а пуля не нанесла пострадавшему значительный ущерб.

По словам мужчины, которого допросила полиция, он использовал пистолет, поскольку подросток якобы попытался его избить. В Николаевской области по факту стрельбы возле спортивного комплекса «Надежда» открыли уголовное производство.