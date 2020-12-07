Умение изменять взгляды согласно актуальной конъюнктуре помогло политической карьере первого президента Украины Леонида Кравчука. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог и философ Дмитрий Выдрин

Выдрин отметил, что познакомился с Кравчуком еще до его президентства, когда тот был его заместителем в комиссии госэкзамена по политологии в Высшей партийной школе.

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«Он еще хотел вынести мне партийное взыскание за то, что у меня на кафедре несколько преподавателей разговаривали на украинском языке. Он до распада [СССР] так же истово защищал русский язык, как после — украинский», — рассказал Выдрин.

Эксперт подчеркнул, что самые «крутые» националисты получаются из бывших пропагандистов — поскольку они знают, как умело колебаться вместе с конъюнктурой и как жестко карать за инакомыслие.

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