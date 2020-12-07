На снимке Пугачева в ярко-красном брючном костюме, образ певица завершила черными кружевными перчатками и шляпкой «таблетка» под цвет основного наряда.
«Хотелось бы попросить этот или самый не нужный вам пиджак себе на память, давно мечтаю, вот набралась наглости попросить», — написала одна из поклонниц.
Дойдет ли до примадонны пожелание фанатки, неизвестно, певица не славится подобными подарками или продажей личных вещей с целью собрать деньги на благотворительность, как это делают другие звезды. А вот приобрести вещь «от Пугачевой» вполне реально. У исполнительницы работают именные бренды по производству одежды и обуви.