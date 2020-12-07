По словам писателя, Украина сегодня не готова системно бороться с пандемией и рассчитывать приходится только на себя.
«Единственный метод борьбы с "короной" — надеяться на свой иммунитет. От государства помощи — ноль. У меня куча знакомых переболели COVID-19, и каждый из них свое лечение оплатил за свой счет», — сказал он.
Лесев напомнил, что медицинская сфера не работает как единый организм, поскольку была разрушена еще при бывшей исполняющей обязанности главы Минздрава Ульяне Супрун.
Он отметил, что медики в стране работают на износ, есть настоящие подвижники, но этого мало для борьбы с инфекцией в масштабах страны.
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