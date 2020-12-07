Сфера здравоохранения в целом на Украине разрушена, несмотря на существование врачей-подвижников и отдельных образцовых больниц. Об этом сказал киевский писатель Игорь Лесев в интервью изданию Украина.ру

По словам писателя, Украина сегодня не готова системно бороться с пандемией и рассчитывать приходится только на себя.

«Единственный метод борьбы с "короной" — надеяться на свой иммунитет. От государства помощи — ноль. У меня куча знакомых переболели COVID-19, и каждый из них свое лечение оплатил за свой счет», — сказал он.

На Украине деньги для борьбы с COVID-19 пошли на программу Зеленского: возбуждено дело © РИА Новости, Александр Демьянчук | Перейти в фотобанк Ульяне Супрун.

Он отметил, что медики в стране работают на износ, есть настоящие подвижники, но этого мало для борьбы с инфекцией в масштабах страны.

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