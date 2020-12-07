По его словам, есть разные мнения: кто-то считает, что запрет придаст символике некий ореол героизма, кто-то, наоборот, утверждает, что ограничения уберут ее с улиц.
«Я больше склоняюсь ко второй точке зрения. Если на законодательном уровне демонстрация этого флага будет считаться правонарушением, это удержит многих от демонстративного использования этой символики», — отметил эксперт.
При этом он добавил, что этой мерой ограничиваться нельзя.
«Нужно работать с сознанием людей, которые используют эту символику. Это серьезная работа для политического крыла власти, для силовиков и для информационщиков. То есть одним запретом нельзя ограничиваться. Даже если он и сработает на снижение популярности этой символики, эта мера будет действенной только в комплексе», — заключил Дзермант.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.