Возможный запрет на бело-красную символику в Белоруссии может привести к тому, что она исчезнет с улиц, считает директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По его словам, есть разные мнения: кто-то считает, что запрет придаст символике некий ореол героизма, кто-то, наоборот, утверждает, что ограничения уберут ее с улиц.

«Я больше склоняюсь ко второй точке зрения. Если на законодательном уровне демонстрация этого флага будет считаться правонарушением, это удержит многих от демонстративного использования этой символики», — отметил эксперт.

Алексей Дзермант: Белоруссия может дать симметричный ответ на новые санкции ЕС © Facebook, Алексей Дзермант

«Нужно работать с сознанием людей, которые используют эту символику. Это серьезная работа для политического крыла власти, для силовиков и для информационщиков. То есть одним запретом нельзя ограничиваться. Даже если он и сработает на снижение популярности этой символики, эта мера будет действенной только в комплексе», — заключил Дзермант.

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