«У властей нет никакого плана А, Б или какого-то другого по борьбе с «короной», — сказал он.
Ранее в сети опубликовали кадры из одесской больницы №5, на которых видно, что тела умерших от коронавируса пациентов лежат прямо в палатах и коридорах. В больнице пояснили, что их не успели убрать.
Лесев рассказал, что на днях был на брифинге главы украинского Минздрава Максима Степанова. Тот на вопрос, как такое возможно, ответил, что это «технические недоработки».
По словам Лесева, это характерная картина того, как на Украине решают вопрос с коронавирусом.
Полностью интервью можно прочитать здесь.