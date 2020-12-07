Украинские власти пасуют перед коронавирусом, у них нет действенного плана борьбы с инфекцией. Об этом заявил киевский писатель Игорь Лесев в интервью изданию Украина.ру

«У властей нет никакого плана А, Б или какого-то другого по борьбе с «короной», — сказал он.

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Лесев рассказал, что на днях был на брифинге главы украинского Минздрава Максима Степанова. Тот на вопрос, как такое возможно, ответил, что это «технические недоработки».

По словам Лесева, это характерная картина того, как на Украине решают вопрос с коронавирусом.

Полностью интервью можно прочитать здесь.