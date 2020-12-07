Анастасия Шульженко, ставшая известной после своего скандального романа с женатым стриптизером Сергеем Глушко (Тарзаном), сначала заявляла, что беременна от шоумена, потом просила его простить ее и вернуться, а позже и вовсе обвиняла в избиении, теперь обсуждает с подписчиками, готова ли сама прощать. Об этом она написала в Instagram 6 декабря

«Несколько дней назад у меня просили прощения и говорили "извини меня, пожалуйста, мне очень стыдно". А я на эмоциях выпалила "стыдно жизнь свою скучно и бессмысленно прожить, а это не стыдно, со всеми бывает"», — поделилась с пользователями сети девушка.

По ее словам, не стыдно выглядеть глупо, чего-то не знать или не уметь, загулять или перепить, наделать ошибок. В итоге любовница стриптизера пришла к выводу, что каждый имеет право делать все, что ему хочется, не озираясь по сторонам в ожидании осуждения.

«Что, Тарзанка прощение просил?» — поинтересовалась одна из подписчиц.

Шульженко так и не уточнила, кто именно у нее просил прощения. СМИ известно о том, что шоумен Глушко сейчас находится в Москве, вернувшись из отпуска в Танзании, а его супруга певица Наташа Королева последовала его примеру и улетела «к аборигенам», чтобы «перезагрузиться» после «тяжелого груза 2020 года».

Сама Шульженко неделю назад презентовала свою первую песню «Мегера», заявив, что начинает сольную карьеру.