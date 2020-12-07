«Если брать за стартовую точку нынешнюю ситуацию в Белоруссии, то я пока против любых экономических санкций против белорусских компаний или секторов экономики», — заявил он.

Дзермант рассказал, как санкции ЕС отразятся на Белоруссии
Дзермант рассказал, как санкции ЕС отразятся на Белоруссии
© Facebook, Алексей Дзермант
По его словам, у Украины и Белоруссии есть принципиальные политические разногласия, однако сейчас в этом нет фундаментальной необходимости. Кулеба отметил, что торговля одинаково важна для обеих стран.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Украину в намерении «душить» своего соседа. Эти сведения якобы содержатся в материалах Комитета государственной безопасности Белоруссии.

Также Лукашенко раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за позицию Киева по ситуации с протестами в Белоруссии.