Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил против введения экономических санкций против Белоруссии. Об этом 7 декабря он заявил в интервью «РБК-Украина»

«Если брать за стартовую точку нынешнюю ситуацию в Белоруссии, то я пока против любых экономических санкций против белорусских компаний или секторов экономики», — заявил он.

Дзермант рассказал, как санкции ЕС отразятся на Белоруссии © Facebook, Алексей Дзермант

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Украину в намерении «душить» своего соседа. Эти сведения якобы содержатся в материалах Комитета государственной безопасности Белоруссии.

Также Лукашенко раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за позицию Киева по ситуации с протестами в Белоруссии.