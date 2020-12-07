«Безусловно, хорошо, что Джо Байден является первым в истории президентом США, которому не нужно объяснять, что такое Украина… Он очень хорошо знает… И люди вокруг него тоже», — заявил министр.
Кулеба подчеркнул, что последние год-полтора тема Украины во внутренней политике США была болезненной. Однако Украина, по его мнению, прошла этот период достойно. Также министр считает, что Украина не вмешивалась во внутриамериканскую историю.
Кроме того, Кулеба заявил, что при Байдене Украина будет «слышать намного меньше нереалистичных идей относительно построения мостов с Россией». Он заверил, что у этой администрации другой подход. Министр выразил надежду, что США более интенсивно будут привлекаться к темам борьбы с коррупцией и судебной реформы.
Ранее Кулеба заявил, что поставка оружия Украине будет продолжаться и при новой власти в США.