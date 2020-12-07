Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба доволен тем, что Джозефу Байдену не нужно объяснять, какая ситуация на Украине. Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина»

«Безусловно, хорошо, что Джо Байден является первым в истории президентом США, которому не нужно объяснять, что такое Украина… Он очень хорошо знает… И люди вокруг него тоже», — заявил министр.

Эксперт: Байден всерьез возьмется за пограничье России © REUTERS, Tom Brenner

Кроме того, Кулеба заявил, что при Байдене Украина будет «слышать намного меньше нереалистичных идей относительно построения мостов с Россией». Он заверил, что у этой администрации другой подход. Министр выразил надежду, что США более интенсивно будут привлекаться к темам борьбы с коррупцией и судебной реформы.

Ранее Кулеба заявил, что поставка оружия Украине будет продолжаться и при новой власти в США.