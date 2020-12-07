Белорусские власти одержали тактическую победу над протестующими, но ситуация может измениться весной, считает директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По словам эксперта, очевидна тенденция к угасанию протестной активности.

«Протесты уменьшаются, тем более власти испробовали новые методы, например, была успешная блокировка Telegram. В течение нескольких часов это дезорганизовало организаторов дворовых шествий», — отметил он.

Алексей Дзермант: Белоруссия может дать симметричный ответ на новые санкции ЕС © Facebook, Алексей Дзермант

«Можно сказать, тактическая победа у власти есть, но посмотрим, что будет весной, какая будет ситуация в экономике, насколько протестующие будут иметь внешнюю поддержку, и насколько власть начнет проводить политические реформы, показывая, что часть оппозиции может принимать в этом участие», — заключил эксперт.

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