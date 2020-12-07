По словам эксперта, очевидна тенденция к угасанию протестной активности.
«Протесты уменьшаются, тем более власти испробовали новые методы, например, была успешная блокировка Telegram. В течение нескольких часов это дезорганизовало организаторов дворовых шествий», — отметил он.
При этом, по слова Дзерманта, есть и тенденция к радикализации — определенная часть протестующих начинает заниматься экстремистскими действиями, но крупных эксцессов благодаря действиям силовиков пока не было.
«Можно сказать, тактическая победа у власти есть, но посмотрим, что будет весной, какая будет ситуация в экономике, насколько протестующие будут иметь внешнюю поддержку, и насколько власть начнет проводить политические реформы, показывая, что часть оппозиции может принимать в этом участие», — заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.