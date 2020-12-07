Второй президент Украины, представитель Киева в Трехсторонней контактной группе (2014-2020)

Леонид Данилович Кучма родился 9 августа 1938 года в селе Чайкино Новгород-Северского района Черниговской области.

В 1960 году окончил физико-технический факультет Днепропетровского государственного университета по специальности «инженер-механик». Кандидат технических наук, профессор университета.

Работал в конструкторском бюро «Южное» (Днепропетровск, ныне Днепр).

Неменский объяснил, в каком именно статусе Кучма подписал Минский протокол © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Участвовал в разработке как ряда баллистических ракет военного назначения, так и гражданских проектов, в том числе «Блока Е» — двигательной установки модуля для высадки космонавтов на поверхность Луны.

В 1975-1981 годах — секретарь партийного комитета КБ «Южное».

В 1981-1982 годах — секретарь парткома Производственного объединения «Южный машиностроительный завод».

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С 1986 по 1992 год — генеральный директор ПО «Южный машиностроительный завод».

В 1990-1992 годах — народный депутат Украины, член Комиссии по вопросам обороны и государственной безопасности.

В 1992-1993 годах — премьер-министр Украины, член Совета национальной безопасности.

В 1993-1994 годах — президент Украинского Союза промышленников и предпринимателей.

С мая по июль 1994 года — народный депутат Верховной Рады Украины II созыва.

В июле 1994 года был избран президентом Украины, в ноябре 1999 года переизбран на второй президентский срок. Занимал этот пост до января 2005 года.

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23 июня 2014 года представлял Украину на переговорах в Донецке, на которых была достигнута самая первая договоренность о прекращении огня.

Впоследствии Кучма назначен полномочным представителем Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске.

5 сентября 2014 года подписал от официальной украинской стороны Минский протокол.

Всего за время своей работы совершил около 100 поездок в Минск.

28 сентября 2018 года заявил о своём уходе с поста полпреда Украины в контактной группе по Донбассу.

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Сложил полномочия 28 июля 2020 года.

Жена Людмила Николаевна Кучма (1940) (урождённая Талалаева), приёмная дочь Геннадия Туманова, заместителя главного инженера «Южмаша» (1952-1966), главного инженера Главного технического управления Министерства общего машиностроения СССР (1966-1976).

Дочь Елена - глава благотворительного фонда «АнтиСПИД», глава наблюдательного совета медиагруппы StarLightMedia, которая включает телеканалы СТБ, ICTV, Новый, QTV, М1, M2 и ряд других медиакомпаний. Ее муж Виктор Пинчук - бизнесмен, общественный деятель, владелец корпорации «Интерпайп».

Трое внуков: Роман, Екатерина, Вероника.