Леонид Данилович Кучма родился 9 августа 1938 года в селе Чайкино Новгород-Северского района Черниговской области.
В 1960 году окончил физико-технический факультет Днепропетровского государственного университета по специальности «инженер-механик». Кандидат технических наук, профессор университета.
Работал в конструкторском бюро «Южное» (Днепропетровск, ныне Днепр).
Был техническим руководителем испытаний носителя Циклон-2 на космодроме Байконур.
Участвовал в разработке как ряда баллистических ракет военного назначения, так и гражданских проектов, в том числе «Блока Е» — двигательной установки модуля для высадки космонавтов на поверхность Луны.
В 1975-1981 годах — секретарь партийного комитета КБ «Южное».
В 1981-1982 годах — секретарь парткома Производственного объединения «Южный машиностроительный завод».
С 1982 по 1986 год — первый заместитель генерального конструктора КБ «Южное».
С 1986 по 1992 год — генеральный директор ПО «Южный машиностроительный завод».
В 1990-1992 годах — народный депутат Украины, член Комиссии по вопросам обороны и государственной безопасности.
В 1992-1993 годах — премьер-министр Украины, член Совета национальной безопасности.
В 1993-1994 годах — президент Украинского Союза промышленников и предпринимателей.
С мая по июль 1994 года — народный депутат Верховной Рады Украины II созыва.
В июле 1994 года был избран президентом Украины, в ноябре 1999 года переизбран на второй президентский срок. Занимал этот пост до января 2005 года.
После ухода из большой политики возглавил благотворительный фонд «Президентский фонд "Украина"».
23 июня 2014 года представлял Украину на переговорах в Донецке, на которых была достигнута самая первая договоренность о прекращении огня.
Впоследствии Кучма назначен полномочным представителем Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске.
5 сентября 2014 года подписал от официальной украинской стороны Минский протокол.
Всего за время своей работы совершил около 100 поездок в Минск.
28 сентября 2018 года заявил о своём уходе с поста полпреда Украины в контактной группе по Донбассу.
3 июня 2019 года вновь назначен представителем Украины в контактной группе по Донбассу новым президентом Украины Владимиром Зеленским.
Сложил полномочия 28 июля 2020 года.
Жена Людмила Николаевна Кучма (1940) (урождённая Талалаева), приёмная дочь Геннадия Туманова, заместителя главного инженера «Южмаша» (1952-1966), главного инженера Главного технического управления Министерства общего машиностроения СССР (1966-1976).
Дочь Елена - глава благотворительного фонда «АнтиСПИД», глава наблюдательного совета медиагруппы StarLightMedia, которая включает телеканалы СТБ, ICTV, Новый, QTV, М1, M2 и ряд других медиакомпаний. Ее муж Виктор Пинчук - бизнесмен, общественный деятель, владелец корпорации «Интерпайп».
Трое внуков: Роман, Екатерина, Вероника.