Алексей Дзермант: Белоруссия может дать симметричный ответ на новые санкции ЕС
Алексей Дзермант: Белоруссия может дать симметричный ответ на новые санкции ЕС
© Facebook, Алексей Дзермант
По мнению эксперта, в связи с изменениями в администрации США интерес к дестабилизации ситуации в Белоруссии может возрасти.

«Трампу не нужны были лишние проблемы в регионе, который не является приоритетным для США, но для Байдена ситуация может измениться, потому что он всерьез настроен на пограничье России с Западом, чтобы устраивать ей проблемы», — отметил Дзермант.

Он также подчеркнул, что американская администрация может ресурсно и организационно поддерживать оппозиционное движение в Белоруссии.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

 