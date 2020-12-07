Байден всерьез настроен на дестабилизацию ситуации на пограничье России, считает директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: Белоруссия может дать симметричный ответ на новые санкции ЕС © Facebook, Алексей Дзермант

«Трампу не нужны были лишние проблемы в регионе, который не является приоритетным для США, но для Байдена ситуация может измениться, потому что он всерьез настроен на пограничье России с Западом, чтобы устраивать ей проблемы», — отметил Дзермант.

Он также подчеркнул, что американская администрация может ресурсно и организационно поддерживать оппозиционное движение в Белоруссии.

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