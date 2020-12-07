По мнению эксперта, в связи с изменениями в администрации США интерес к дестабилизации ситуации в Белоруссии может возрасти.
«Трампу не нужны были лишние проблемы в регионе, который не является приоритетным для США, но для Байдена ситуация может измениться, потому что он всерьез настроен на пограничье России с Западом, чтобы устраивать ей проблемы», — отметил Дзермант.
Он также подчеркнул, что американская администрация может ресурсно и организационно поддерживать оппозиционное движение в Белоруссии.
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