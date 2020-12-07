Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский регулярно отвечает на самые популярные вопросы от подписчиков. На этот раз медик оценил шансы на осложнения от коронавируса у тех, кто в силу своих хронических болезней давно принимает нестероидные противовоспалительные препараты. Соответствующий пост Комаровский разместил в Instagram 7 декабря

Одна из подписчиц рассказала врачу о своем личном опыте «встречи» с коронавирусом, уточнив, что один человек в семье переболел тяжело, не имея в анамнезе никаких других болячек, а другой, много лет страдающий артритом и принимающий от него препараты, перенес заболевание относительно легко.

Полторы сотни украинцев за сутки скончались от COVID-19 © REUTERS, Gleb Garanich

«Человек, принимающий нестероидные противовоспалительные средства, имеет столько же шансов на тяжелую форму ковида и на госпитализацию, как и человек, такие средства не принимающий», — ответил Кмаровский.

Однако врач уточнил, что те, кто принимает лекарства типа диклофенака, имеют меньше шансов на болезнь с высокой температурой, а это значит, что восприниматься она будет как более легкая, что является всего лишь субъективным восприятием больного, но не реальным показателем сложности.