Одна из подписчиц рассказала врачу о своем личном опыте «встречи» с коронавирусом, уточнив, что один человек в семье переболел тяжело, не имея в анамнезе никаких других болячек, а другой, много лет страдающий артритом и принимающий от него препараты, перенес заболевание относительно легко.
В связи с этим женщина поинтересовалась, влияет ли прием нестероидных противовоспалительных препаратов вроде диклофенака на тяжесть протекания коронавируса.
«Человек, принимающий нестероидные противовоспалительные средства, имеет столько же шансов на тяжелую форму ковида и на госпитализацию, как и человек, такие средства не принимающий», — ответил Кмаровский.
Однако врач уточнил, что те, кто принимает лекарства типа диклофенака, имеют меньше шансов на болезнь с высокой температурой, а это значит, что восприниматься она будет как более легкая, что является всего лишь субъективным восприятием больного, но не реальным показателем сложности.