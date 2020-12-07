Украина сосредоточивает запрещенную тяжелую технику вблизи линии соприкосновения. Об этом на днях сообщил глава ДНР Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру

Пушилин: ДНР готова к агрессии киевского режима © из личного архива Дениса Пушилина

По его словам, киевские политики продолжают «нагло игнорировать Минский процесс».

«Убивают наших бойцов, расширяют свои укрепления, проводят инженерные работы. О чем это говорит? Конечно, не о мирных намерениях! Повторю то, что говорил не раз: мы готовы к любому развитию событий», — заверил Пушилин.

Украинские силовики обстреляли позиции ДНР на юге Донбасса. В результате погибли два человека. Киев использовал запрещенное вооружение: 120-миллиметровые минометы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.