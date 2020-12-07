«Этот факт подтверждает в своих отчетах ОБСЕ. Ими отмечена 71 единица такого вооружения, в том числе ЗРК "Бук", реактивные системы залпового огня "Град", гаубицы и противотанковые пушки. Сегодня в результате обстрела с украинской стороны из 120-мм минометов получили ранения, не совместимые с жизнью, двое наших защитников. Корректировку огня противник вел с использованием БПЛА, то есть это действия целенаправленные», — сказал Пушилин.
По его словам, киевские политики продолжают «нагло игнорировать Минский процесс».
«Убивают наших бойцов, расширяют свои укрепления, проводят инженерные работы. О чем это говорит? Конечно, не о мирных намерениях! Повторю то, что говорил не раз: мы готовы к любому развитию событий», — заверил Пушилин.
Украинские силовики обстреляли позиции ДНР на юге Донбасса. В результате погибли два человека. Киев использовал запрещенное вооружение: 120-миллиметровые минометы.
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