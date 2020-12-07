Певец Филипп Киркоров закатил скандал режиссеру шоу «Песня года» за то, что тот сделал артисту замечание об опоздании на репетицию, пишет StarHit 7 декабря

«Увел из семьи»: Киркоров рассказал, что его связывает с рэпером Dava © Давид Манукян/Инстаграм

В программе «Песня года» артист принимает участие уже в 30-й раз. Символично, что часто опаздывающий Киркоров впервые вышел на сцену «Песни года» с композицией «Не смотрите на часы».

В конце октября россияне назвали поп-короля лучшим исполнителем российской эстрады, такие данные получили специалисты ВЦИОМ при очередном опросе. В тройку лидеров попали также исполнители Николай Басков и Сергей Лазарев.