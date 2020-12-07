Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что администрация 44-го президента США Барака Обамы много сделала для Украины в один из сложнейших периодов истории, за что та должна быть благодарна. Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина», опубликованном 7 декабря

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«Сейчас эти двери уже открыты. Вопреки тогдашним запугиваниям РФ и лояльных к ней спикеров война не разгорелась с новой силой, а оружие, которое мы получаем из США, используется для укрепления нашей обороноспособности. И я не ожидаю, что эти двери могут закрыться при новой администрации», — сказал Кулеба.

В США 3 ноября состоялись президентские выборы. По предварительным данным, победу на них одержал представитель Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден.