Однако одной из ошибок администрации Обамы в политике относительно Украины было непредоставление Киеву оружия.
«Сейчас эти двери уже открыты. Вопреки тогдашним запугиваниям РФ и лояльных к ней спикеров война не разгорелась с новой силой, а оружие, которое мы получаем из США, используется для укрепления нашей обороноспособности. И я не ожидаю, что эти двери могут закрыться при новой администрации», — сказал Кулеба.
В США 3 ноября состоялись президентские выборы. По предварительным данным, победу на них одержал представитель Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден.