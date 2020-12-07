России нужна новая стратегия на постсоветском пространстве. И вот какой она может быть
России нужна новая стратегия на постсоветском пространстве. И вот какой она может быть
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Однако одной из ошибок администрации Обамы в политике относительно Украины было непредоставление Киеву оружия.

«Сейчас эти двери уже открыты. Вопреки тогдашним запугиваниям РФ и лояльных к ней спикеров война не разгорелась с новой силой, а оружие, которое мы получаем из США, используется для укрепления нашей обороноспособности. И я не ожидаю, что эти двери могут закрыться при новой администрации», — сказал Кулеба.

В США 3 ноября состоялись президентские выборы. По предварительным данным, победу на них одержал представитель Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден.

 