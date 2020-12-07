В этом году певец Филипп Киркоров, который уже 30 раз участвует в программе «Песня года», пришел на мероприятие с дебютантом Давидом Манукяном, известным как рэпер Dava. Исполнители презентовали совместный трек «Ролекс», пишут «Дни.ру» 7 декабря

«Давид в этом году увел меня из семьи! С ним мы стали записывать песни, стали снимать клипы. Я же сидел без работы, занимался детьми. У меня девятимесячная — хотел сказать "задержка"! — пауза без концертов. Но я нашел прелести в личной жизни, Давид нашел тоже свое счастье», — намекнул поп-король на отношения рэпера с певицей Ольгой Бузовой.