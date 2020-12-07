«Давид в этом году увел меня из семьи! С ним мы стали записывать песни, стали снимать клипы. Я же сидел без работы, занимался детьми. У меня девятимесячная — хотел сказать "задержка"! — пауза без концертов. Но я нашел прелести в личной жизни, Давид нашел тоже свое счастье», — намекнул поп-король на отношения рэпера с певицей Ольгой Бузовой.
С Манукяном она встречается чуть больше года, подружился с ним и давний друг Бузовой Филипп Киркоров. Мужчины записали совместный трек «Ролекс» и теперь часто появляются на совместных мероприятиях и вечеринках. После выхода клипа Киркоров подарил младшему коллеге оригинальные часы фирмы Rolex. По информации СМИ, они стоили 16 миллионов рублей.