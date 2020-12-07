Украинская певица Ани Лорак надела на российское музыкальное шоу «Песня года» необычный костюм, за который нарвалась на хейт. Наряд исполнительница продемонстрировала поклонникам в своем Instagram 6 декабря

«Помню, маленькой девочкой я смотрела этот фестиваль и мечтала, чтобы однажды мою песню назвали песней года. Сегодня у меня множество наград, и все они сотканы из вашей любви!» — обратилась певица к фанатам в соцсети.

Несвободную Лорак в очередной раз застукали с Лазаревым © Instagram Сергея Лазарева Ким Кардашьян. Фанатам такие эксперименты с внешностью не понравились.

«Убогий костюм», «Фу, испортила фигуру», «Ким Кардашьян», «Силиконовая кукла», «Ну, и *опа», «Колготокаблуки», «Костюм не очень идет. С вашей-то пятой точкой», — написали подписчики Лорак.