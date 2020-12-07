Границы Евросоюза для украинцев откроют после существенного уменьшения числа больных COVID-19. Об этом 7 декабря заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает «РБК-Украина»

Как только откроют границы, Украина потеряет миллионов десять граждан — экономист © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Все прибывающие на Украину из «красной» зоны обязаны пойти на 14-дневную изоляцию или в течение суток сдать ПЦР-тест. Также можно приехать на Украину с готовым тестом, который сделан не позднее чем за 48 часов до пересечения границы.

Три недели на Украине действовал карантин выходного дня. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав будет рекомендовать Кабмину ввести жесткий карантин с января на три недели.