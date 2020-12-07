«Это не вопрос всеобщей вакцинации, но этот вопрос, безусловно, существенного уменьшения цифр в Украине и странах ЕС», — отметил Кулеба.
Все прибывающие на Украину из «красной» зоны обязаны пойти на 14-дневную изоляцию или в течение суток сдать ПЦР-тест. Также можно приехать на Украину с готовым тестом, который сделан не позднее чем за 48 часов до пересечения границы.
Три недели на Украине действовал карантин выходного дня. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав будет рекомендовать Кабмину ввести жесткий карантин с января на три недели.