Отмечается, что выгорело 500 кв. м. Размер ущерба устанавливается. Возгорание произошло в четырех одноэтажных деревянных домах для отдыха. В 06:25 (07:25 мск) пожар локализовали и в 07:10 (08:10 мск) ликвидировали. В тушении задействовали 3 единицы техники и 21 человека личного состава. На месте работает полиция. Среди отдыхающих погибших и пострадавших нет.
Предполагаемая причина пожара — поджог. Только за последний год в Затоке горело несколько курортных баз. В марте огонь охватил базы «Карамелька» и «Апартаменты Затоки». В июле горели «Гранит» и «Атлантида».
В 2017 году в Затоке произошел резонансный случай. Горел муниципальный детский оздоровительно-спортивный лагерь «Виктория». В нем погибли три воспитанницы детского танцевального коллектива «Адель» — Анастасия Кулинич, Соня Мазур и Снежана Арпентий.