Неизвестные подожгли базу отдыха «Черноморские зори» в курортном поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области. Об этом 7 декабря сообщается на сайте Главного управления Госслужбы по ЧС области

Отмечается, что выгорело 500 кв. м. Размер ущерба устанавливается. Возгорание произошло в четырех одноэтажных деревянных домах для отдыха. В 06:25 (07:25 мск) пожар локализовали и в 07:10 (08:10 мск) ликвидировали. В тушении задействовали 3 единицы техники и 21 человека личного состава. На месте работает полиция. Среди отдыхающих погибших и пострадавших нет.

Полторы сотни украинцев за сутки скончались от COVID-19 © REUTERS, Gleb Garanich

В 2017 году в Затоке произошел резонансный случай. Горел муниципальный детский оздоровительно-спортивный лагерь «Виктория». В нем погибли три воспитанницы детского танцевального коллектива «Адель» — Анастасия Кулинич, Соня Мазур и Снежана Арпентий.