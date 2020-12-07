Страны Евросоюза 7 декабря могут ввести в отношении Белоруссии третий пакет санкций. В этот раз они коснутся крупных представителей частного бизнеса. Ожидается, что под действие нового санкционного пакета подпадут более 20 белорусских бизнесменов и свыше 300 компаний.
По мнению эксперта, на внутриполитическую ситуацию в стране это никак не повлияет.
«Белорусские власти не настроены прислушиваться к каким-то ультиматумам. Тем более с западной стороны. Поэтому процесс конституционных изменений будет происходить исключительно исходя из внутренней логики развития ситуации. Того, как это видит руководство страны этот процесс», — отметил Дзермант.
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