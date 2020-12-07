Белорусские власти не настроены прислушиваться к ультиматумам, считает директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Страны Евросоюза 7 декабря могут ввести в отношении Белоруссии третий пакет санкций. В этот раз они коснутся крупных представителей частного бизнеса. Ожидается, что под действие нового санкционного пакета подпадут более 20 белорусских бизнесменов и свыше 300 компаний.

Алексей Дзермант: Белоруссия может дать симметричный ответ на новые санкции ЕС © Facebook, Алексей Дзермант

«Белорусские власти не настроены прислушиваться к каким-то ультиматумам. Тем более с западной стороны. Поэтому процесс конституционных изменений будет происходить исключительно исходя из внутренней логики развития ситуации. Того, как это видит руководство страны этот процесс», — отметил Дзермант.

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