Африканцы из Конго опубликовали видеопоздравление украинским военнослужащим в честь Дня Вооруженных сил Украины 6 декабря на Facebook-странице 18 отдельного вертолетного отряда Конго

ВСУ обзавелись резиновым изделием для запугивания противника © пресс-служба президента Украины

Свое поздравление, в котором они выразили благодарность военным, молодые люди завершили лозунгом украинских националистов «Слава Украине! Героям Слава!».

Восемнадцатый отдельный вертолетный отряд ВСУ выполняет задачи в составе миссии ООН в Конго с 1 декабря 2012 года. Он расположен в городе Гома. В его составе 250 военных — это крупнейший контингент украинских военных, участвующий в миротворческих миссиях ООН.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский поздравил военных и ветеранов Вооруженных сил с праздником и поблагодарил за добросовестное выполнение конституционного долга, отвагу, мужество и героизм.