Четверо жителей африканской республики записали ролик на украинском языке.
Свое поздравление, в котором они выразили благодарность военным, молодые люди завершили лозунгом украинских националистов «Слава Украине! Героям Слава!».
Восемнадцатый отдельный вертолетный отряд ВСУ выполняет задачи в составе миссии ООН в Конго с 1 декабря 2012 года. Он расположен в городе Гома. В его составе 250 военных — это крупнейший контингент украинских военных, участвующий в миротворческих миссиях ООН.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский поздравил военных и ветеранов Вооруженных сил с праздником и поблагодарил за добросовестное выполнение конституционного долга, отвагу, мужество и героизм.