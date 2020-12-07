Актриса сериала «Сваты» Анна Кошмал и звезда шоу «Танці з зірками» Тарас Цымбалюк поразили поклонников флиртом друг с другом, который они устроили прямо в комментариях к последней записи Кошмал, выложенной в сеть Instagram 6 декабря

Кравченко из «Сватов» намекнула на одиночество © Татьяна Кравченко/Инстаграм Тарас Цымбалюк, который решил пообщаться с девушкой в комментариях.

«Скажите, пожалуйста, это Вы снимались в блокбастере "Корзинка для счастья"?» — спросил артист.

«Мой самый назойливый поклонник», — ответила Кошмал.

Но на этом Цимбалюк публичную переписку не прекратил и спросил, может ли получить у актрисы автограф, Кошмал пошутила, что одной подписи на груди уже достаточно, после чего Цимбалюк вспомнил, что не мылся 7 месяцев, чтобы сохранить предыдущий автограф звезды.

Между тем, как заметили подписчики, оба актера находятся в отношениях с другими людьми.