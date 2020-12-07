Актриса показала поклонникам свою зимнюю фотографию, где она в теплой шапке и шарфе задумчиво смотрит куда-то вдаль. На снимок обратил внимание украинский актер Тарас Цымбалюк, который решил пообщаться с девушкой в комментариях.
«Скажите, пожалуйста, это Вы снимались в блокбастере "Корзинка для счастья"?» — спросил артист.
«Мой самый назойливый поклонник», — ответила Кошмал.
Но на этом Цимбалюк публичную переписку не прекратил и спросил, может ли получить у актрисы автограф, Кошмал пошутила, что одной подписи на груди уже достаточно, после чего Цимбалюк вспомнил, что не мылся 7 месяцев, чтобы сохранить предыдущий автограф звезды.
Между тем, как заметили подписчики, оба актера находятся в отношениях с другими людьми.