Неизвестно, до какой степени дойдет стремление ЕС навредить Белоруссии, добиваясь чего-либо от государства путем шантажа, отмечает директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Страны Евросоюза 7 декабря могут ввести в отношении Беларуси третий пакет санкций. В этот раз они коснутся крупных представителей частного бизнеса. Ожидается, что под действие нового санкционного пакета попадут более 20 белорусских бизнесменов и свыше 300 компаний.

Решение, по мнению эксперта, политически мотивированно.

«Любые рациональные экономические доводы и аргументы уходят в сторону, если принято политическое решение оказывать всесторонне давление на Республику Беларусь и ее руководство», — сказал Дзермант.

Алексей Дзермант: Белоруссия может дать симметричный ответ на новые санкции ЕС © Facebook, Алексей Дзермант

«Единственное — до какой степени дойдет их стремление навредить белорусскому государству, добиваться от него чего-либо путем шантажа», — заключил эксперт.

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