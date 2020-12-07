Страны Евросоюза 7 декабря могут ввести в отношении Беларуси третий пакет санкций. В этот раз они коснутся крупных представителей частного бизнеса. Ожидается, что под действие нового санкционного пакета попадут более 20 белорусских бизнесменов и свыше 300 компаний.
Решение, по мнению эксперта, политически мотивированно.
«Любые рациональные экономические доводы и аргументы уходят в сторону, если принято политическое решение оказывать всесторонне давление на Республику Беларусь и ее руководство», — сказал Дзермант.
Поэтому, подчеркнул он, невзирая на последствия в виде падения благосостояния людей, ЕС будет этим заниматься.
«Единственное — до какой степени дойдет их стремление навредить белорусскому государству, добиваться от него чего-либо путем шантажа», — заключил эксперт.
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