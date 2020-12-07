«Пока сложно оценить конкретный ущерб. С одной стороны, это санкции, не блокирующие основные отрасли, то есть они будут направлены на определенных бизнесменов и связанные с ними предприятия. Понятно, что это несет убытки, но подобные санкции уже были в истории Белоруссии, их научились обходить», — отметил эксперт.
Он добавил, что это в любом случае враждебное действие по отношению к Белоруссии, но, с другой стороны, ничего катастрофического не произойдет — у республики уже был подобный опыт, и ее экономика при этом не рухнула.
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Страны Евросоюза 7 декабря могут ввести в отношении Беларуси третий пакет санкций. В этот раз они коснутся крупных представителей частного бизнеса. Ожидается, что под действие нового санкционного пакета попадут более 20 белорусских бизнесменов и свыше 300 компаний.