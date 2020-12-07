По его информации, инцидент произошел в Святогорске, где представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский накануне проводил тренинг для молодых правозащитников.
Конфликт возник из-за того, что Лисянский не хотел покидать ресторан, несмотря на поздний час. Он заявил, что освободит помещение только после того, как допьёт. Пожилой охранник пригрозил полицией.
«Ты мусорской? Ты мусоров собрался вызвать? Ты меня мусором назвал или что?» — выкрикнул представитель омбудсмена.
Затем Лисянский схватил охранника за горло, уронил его на пол и ударил ногой лежачего мужчину.