Представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой Павел Лисянский избил пожилого охранника в ресторане. Соответствующее видео опубликовал 6 декабря политический аналитик и блогер Михаил Чаплыга в своем Facebook

Неадекват преследовал, а потом зверски избил беременную женщину-врача в Житомире — видео © Simon Peter Tiu / flickr Павел Лисянский накануне проводил тренинг для молодых правозащитников.

Конфликт возник из-за того, что Лисянский не хотел покидать ресторан, несмотря на поздний час. Он заявил, что освободит помещение только после того, как допьёт. Пожилой охранник пригрозил полицией.

«Ты мусорской? Ты мусоров собрался вызвать? Ты меня мусором назвал или что?» — выкрикнул представитель омбудсмена.

Затем Лисянский схватил охранника за горло, уронил его на пол и ударил ногой лежачего мужчину.