Инцидент произошел в аэропорту Борисполь во время оформления пассажиров авиарейса из Турции. Пограничники остановили двух россиян и выяснили, что те направляются на Украину в личных целях, при этом оба ранее посещали Крым.
«Одним из них оказался российский рок-музыкант, участник группы "Звуки Му", актер и радиоведущий — гражданин М.», — добавили пограничники.
Мамонов подтвердил, что посещал Крым с концертами.
«Сотрудники Госпогранслужбы отказали иностранцам в пересечении границы и обоим на три года запретили въезд в Украину. Граждане РФ выбыли назад обратным авиарейсом», — уточнили в Государственной пограничной службе Украины.