Китайский вирусолог предположила, что летучие мыши могут быть носителями не только COVID-19, но и других опасных для человека заболеваний. Об этом на днях сообщило издание The Guardian

Коронавирус, испанка и гонконгский грипп: астрология об эпидемиях © СС0, Pixabay Ши Чжэнли вместе с коллегами пришла к выводу, что в Китае есть «горячие точки», особенно на юге и юго-западе, где подобные SARS-CoV-2 коронавирусы демонстрируют высокое генетическое разнообразие и, следовательно, высокую способность к мутациям.

По данным ученых, некоторые из новых видов коронавирусов уже способны проникать в человеческие клетки.

Вирусолог также отметила, что COVID-19 передался от летучей мыши к человеку через промежуточное животное. Ученые пока не выяснили, сколько вирус циркулировал в природе, прежде чем появился первый зараженный человек.

По словам исследователя, вирус от летучей мыши мог передаться через панголина (ящера). Она не сомневается, что первоначальный источник вируса нужно искать вне Китая, так как панголинов доставляют в страну контрабандой из других азиатских регионов, включая Индию.