«Вот уже 30 лет (!!!) я ежегодно выхожу на сцену фестиваля Песня Года… 2020-й стал не только юбилейным годом в моей творческой жизни на Песне Года, но и юбилейным годом для песни Софии Михайловны Ротару. "Червона рута", которой исполнилось 50 лет! "Червона рута" — как символ украинской эстрады, стала одной из самых знаменитых и узнаваемых песен в мире. И я рад, что в этом году я продолжаю давнюю традицию — соединять культуры», — написал Киркоров.
По словам певца, его песня «Романы» — мостик между Россией и Украиной, поскольку автор композиции киевлянин Артем Пивоваров. «Это знаково, ведь музыка не имеет границ», — подытожил поп-исполнитель.
Запись музыкального шоу «Песня года» прошла в Москве 5 декабря. Украинская певица София Ротару приехала на это мероприятие по приглашению композитора Игоря Крутого. Известно, что гонорара за выступление «Хуторянка» не попросила.
Ранее за совместную работу и фотографии с Киркоровым критике на Украине подверглась певица Оля Полякова, которой вменили «неправильную» позицию по российско-украинским отношениям, а в общении с Киркоровым увидели «зраду» родной стране.