Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров принял участие в программе «Песня года-2020», где сфотографировался с украинской певицей Софией Ротару и объявил, что они объединяют свои страны. Соответствующий пост арстист выложил в Instagram 6 декабря

Директор Ротару раскрыл «карантинные» гонорары звезд © CC0, Pixabay

По словам певца, его песня «Романы» — мостик между Россией и Украиной, поскольку автор композиции киевлянин Артем Пивоваров. «Это знаково, ведь музыка не имеет границ», — подытожил поп-исполнитель.

Запись музыкального шоу «Песня года» прошла в Москве 5 декабря. Украинская певица София Ротару приехала на это мероприятие по приглашению композитора Игоря Крутого. Известно, что гонорара за выступление «Хуторянка» не попросила.

Ранее за совместную работу и фотографии с Киркоровым критике на Украине подверглась певица Оля Полякова, которой вменили «неправильную» позицию по российско-украинским отношениям, а в общении с Киркоровым увидели «зраду» родной стране.