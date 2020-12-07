Зебро подал в Конституционный суд ходатайство о делегализации коммунистической партии.
«Меры в этом отношении были приняты по просьбе физических лиц. В письмах, поступивших в прокуратуру, они указывают, что Коммунистическая партия Польши, среди прочего, ссылается в своей программе и действиях на тоталитарные методы и практики работы коммунизма, что противоречит Конституции Республики Польша», — говорится в ходатайстве генпрокурора.
Он отметил, что, в соответствии со ст. 13 Конституции в Польше «запрещено существование политических партий и других организаций, ссылающихся в своих программах на тоталитарные методы и практики действий нацизма, фашизма и коммунизма».
По мнению генпрокурора, коммунистические партии ставят под сомнение демократический порядок в стране.
В прокуратуре считают, что члены парти «прямо призывают провести революцию по образцу Октябрьской революции в России, после которой власть захватили большевики. Цель состоит не только в захвате власти, но и в национализации и коллективизации, осуществляемой под принуждением».