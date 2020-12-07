Адвокат президента США Руди Джулиани заразился коронавирусом. Об этом Дональд Трамп написал 6 декабря в своем Twitter

Американский лидер пожелал «лучшему мэру в истории Нью-Йорка» скорейшего выздоровления, чтобы тот мог продолжить работу над разоблачением самых бесчестных выборов в истории США.

.@RudyGiuliani, by far the greatest mayor in the history of NYC, and who has been working tirelessly exposing the most corrupt election (by far!) in the history of the USA, has tested positive for the China Virus. Get better soon Rudy, we will carry on!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2020

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Джулиани: Байден дорабатывает уже на половине своих «катушек» © Crzrussian / wikimedia.org

В США 3 ноября прошли президентские выборы. Предварительно, по их итогам победил демократ, бывший вице-президент Джо Байден. Действующий президент Трамп пока не признал поражение.