Американский лидер пожелал «лучшему мэру в истории Нью-Йорка» скорейшего выздоровления, чтобы тот мог продолжить работу над разоблачением самых бесчестных выборов в истории США.

Джулиани: Байден дорабатывает уже на половине своих «катушек»
Джулиани: Байден дорабатывает уже на половине своих «катушек»
© Crzrussian / wikimedia.org
Джулиани ранее помогал Трампу оспаривать результаты выборов в некоторых американских штатах.

В США 3 ноября прошли президентские выборы. Предварительно, по их итогам победил демократ, бывший вице-президент Джо Байден. Действующий президент Трамп пока не признал поражение.

 