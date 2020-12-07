Американский лидер пожелал «лучшему мэру в истории Нью-Йорка» скорейшего выздоровления, чтобы тот мог продолжить работу над разоблачением самых бесчестных выборов в истории США.
.@RudyGiuliani, by far the greatest mayor in the history of NYC, and who has been working tirelessly exposing the most corrupt election (by far!) in the history of the USA, has tested positive for the China Virus. Get better soon Rudy, we will carry on!!!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2020
Джулиани ранее помогал Трампу оспаривать результаты выборов в некоторых американских штатах.
В США 3 ноября прошли президентские выборы. Предварительно, по их итогам победил демократ, бывший вице-президент Джо Байден. Действующий президент Трамп пока не признал поражение.