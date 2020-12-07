«В декабре усиления ограничительных мер не будет. Благодаря карантину "выходного дня нам" удалось несколько стабилизировать эпидемическую ситуацию и разгрузить медицинскую систему… Однако, с учетом динамики заболеваемости, предполагаем, что вводить более жесткие карантинные меры придется уже в январе», — написал Шмыгаль.
По его словам, в рамках работы с местными властями над перечнем возможных ограничений мэры городов и главы обладминистраций предоставили собственное видение планируемых ограничений.
«Поддерживают запрет или ограничение деятельности: праздничных концертов, дискотек и ночных клубов, массовых мероприятий в помещениях, хостелов, ТРЦ — 100%; музеев, кинотеатров и театров, заведений общественного питания с организацией досуга — 95%; праздничных ярмарок, спортзалов и фитнес-центров — 90%», — отметил премьер.
Он добавил, что полный перечень возможных карантинных ограничений будет представлен на заседании правительства 9 декабря.