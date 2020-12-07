Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует ужесточение карантинных мер из-за коронавиурса в январе 2021 года. Об этом он сообщил 6 декабря в своем Facebook

Шмыгаль рассказал, будет ли работать транспорт во время локдауна © Украина.ру/Стрингер

По его словам, в рамках работы с местными властями над перечнем возможных ограничений мэры городов и главы обладминистраций предоставили собственное видение планируемых ограничений.

«Поддерживают запрет или ограничение деятельности: праздничных концертов, дискотек и ночных клубов, массовых мероприятий в помещениях, хостелов, ТРЦ — 100%; музеев, кинотеатров и театров, заведений общественного питания с организацией досуга — 95%; праздничных ярмарок, спортзалов и фитнес-центров — 90%», — отметил премьер.

Он добавил, что полный перечень возможных карантинных ограничений будет представлен на заседании правительства 9 декабря.