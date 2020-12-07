Минск предупредил об усилении группировки НАТО на границах Белоруссии. Об этом 6 декабря рассказал начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил республики Руслан Косыгин в интервью СТВ

МИД РФ обеспокоен действиями НАТО в Черном море — Захарова © Facebook, Міністерство оборони України

По его словам, подтверждение тому — «неснижаемая интенсивность полетов авиации боевых, беспилотных летательных аппаратов, в том числе стратегического уровня, таких, как Global Hawk».

«Средняя интенсивность полетов авиации на сегодняшний день составляет около 25 самолетовылетов в неделю, что позволяет вести постоянную разведку против нашей страны», — уточнил Косыгин.

Он добавил, что белорусские военные будут «адекватно реагировать» на приготовления у своих границ и не позволят кому-либо вмешиваться в дела страны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в НАТО создается военная группировка для захвата западных земель республики. По его словам, причиной обострения ситуации в Белоруссии стало внешнее вмешательство.