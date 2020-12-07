«Продолжается наращивание возможностей по ведению разведки, в том числе против нашего государства. В настоящее время на завершающий этап вышло дальнейшее совершенствование и развитие системы НАТО AGS, которая функционирует в рамках реализации разведывательных задач, причем задач стратегического уровня. Сохранен высокий уровень разведывательной деятельности и полетов боевой авиации вблизи государственной границы с Республикой Беларусь», — сказал Косыгин.
По его словам, подтверждение тому — «неснижаемая интенсивность полетов авиации боевых, беспилотных летательных аппаратов, в том числе стратегического уровня, таких, как Global Hawk».
«Средняя интенсивность полетов авиации на сегодняшний день составляет около 25 самолетовылетов в неделю, что позволяет вести постоянную разведку против нашей страны», — уточнил Косыгин.
Он добавил, что белорусские военные будут «адекватно реагировать» на приготовления у своих границ и не позволят кому-либо вмешиваться в дела страны.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в НАТО создается военная группировка для захвата западных земель республики. По его словам, причиной обострения ситуации в Белоруссии стало внешнее вмешательство.