Сейчас высказывается мнение, что соседи Украины вроде Польши, Венгрии или России давно могли бы поделить её территорию, но не хотят тратить на это деньги и усилия.
По словам Анатолия Вассермана, дело не только в ресурсах, а в том, как сейчас использовать Украину.
«Например, для нынешней Польши нынешняя Украина представляет собой источник образованной и квалифицированной рабочей силы. Причем эта рабочая сила настолько нищая, что готова делать в Польше все что угодно и на каких угодно условиях. Естественно, расставаться с таким выгодным источником рабочей силы поляки не хотят», — рассказал публицист.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
По данным Национального банка Украины, по итогам 2019 года украинские трудовые мигранты перевели на родину 12 миллиардов долларов.