Украинцы пользуются популярностью в Польше как образованная и квалифицированная рабочая сила. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист Анатолий Вассерман

Анатолий Вассерман: Украинская «хитрость» закончилась тем, что украинцы перехитрили самих себя © РИА Новости, Александр Натрускин

По словам Анатолия Вассермана, дело не только в ресурсах, а в том, как сейчас использовать Украину.

«Например, для нынешней Польши нынешняя Украина представляет собой источник образованной и квалифицированной рабочей силы. Причем эта рабочая сила настолько нищая, что готова делать в Польше все что угодно и на каких угодно условиях. Естественно, расставаться с таким выгодным источником рабочей силы поляки не хотят», — рассказал публицист.

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По данным Национального банка Украины, по итогам 2019 года украинские трудовые мигранты перевели на родину 12 миллиардов долларов.