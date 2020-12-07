В 1991 году, когда проходил референдум за независимость Украины, у общества еще сохранялась изрядная часть доверия к властям, и люди охотно голосовали за то, что им предлагали сверху. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист Анатолий Вассерман

Журналист Коцаба рассказал, как переоценил свое отношение к Евромайдану © Facebook, Руслан Коцаба

Вторая причина состоит в том, что центральная власть к тому моменту уже была скомпрометирована, но власть на местах еще пользовалась изрядным авторитетом.

«И когда речь зашла о противостоянии местной и центральной власти (по крайней мере, так это тогда воспринималось), люди голосовали за местную власть против Центра. Наконец, насколько я помню тогдашнее массовое мнение, большая часть народа считала, что речь идет именно о том же, о чем спрашивали в марте, то есть о переформатировании Союза с сохранением его сути», — объяснил Вассерман.

Сам Анатолий Вассерман, по его словам, голосовал против независимости и призывал к этому других. Время показало правоту его прогнозов относительно разрушительных последствий так называемой независимости.

Полностью интервью можно прочитать здесь.