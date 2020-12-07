На Украине сейчас плохо знают, что президент РФ Владимир Путин сделал для России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Украинского Института политики Руслан Бизяев

Евгений Копатько: Развал СССР предопределила бывшая партийная и советская номенклатура © РИА Новости, Нина Зотина Михаила Ходорковского, коллективного Запада, который пытался управлять страной.

«Но у нас эти моменты очень плохо знают, потому что у нас очень много путиноведов, но нет ни одного россиеведа. Человека, который дал бы картину России такой, как она есть, а не такой, какую многим бы хотелось видеть», — объяснил политолог.

До 2013 года российский президент уверенно входил в пятерку людей, которые однозначно пользовались большим авторитетом. Из постсоветских лидеров это были Путин, Лукашенко и Назарбаев.

Очень многие говорят, что огромным авторитетом пользовался Саакашвили, но избирательная кампания это показала, что есть медийный образ, а есть образ реальной поддержки.

«Думаю, что если бы по тем или иным причинам Путин баллотировался на Украине, он набрал бы больше, чем Саакашвили», — считает эксперт.

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