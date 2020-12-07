Инаугурация Джозефа Байдена назначена на неблагоприятное время и, скорее всего, он не будет долго править. Об этом сказал в комментарии "Главреду" астролог Влад Росс 6 декабря

По словам Росса, 20 января 2021 года — в день, на который в США назначена инаугурация нового президента, — сойдется сразу несколько неблагоприятных факторов. Одновременно будут восходить Черная Луна, планета катастроф Марс и разрушительная планета Уран, а в зените гороскопа будет планета смерти и разрушения Плутон.

Майк Пенс и Камала Харрис — «серые кардиналы», которые могут внезапно стать президентами США © REUTERS, Jonathan Drake, David Becker

«На деле же управлять всем будет вице-президент США Камала Харрис. На это указывает то, что в момент инаугурации Луна (женская планета) будет восходить», — предрек Росс.

Поскольку Байден по Зодиаку Скорпион, в его правление неизбежны войны и противостояния, сказал астролог. Он также предположил, что Америка введет против РФ «очень мощные санкции, вплоть до нефтяного эмбарго и отключения от системы SWIFT».

Камала Харрис - избранный вице-президент США от Демократической партии. Сенатор США от штата Калифорния, бывший генпрокурор Калифорнии. Имеет ямайско-индийское происхождение. Назвала движение Black Lives Matter насущно необходимым для развития США, выступала за легализацию каннабиса на федеральном уровне.