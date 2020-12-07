В 1991 году жители Украинской ССР высказались в поддержку независимой Украины под влиянием усиленной пропаганды. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру публицист Владимир Скачко

При этом жители Украинской ССР сначала проголосовали за сохранение Советского Союза, а потом те же самые люди поддержали независимость Украины, подчеркнул Скачко.

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«Это завышенные ожидания, в основе которых лежал обман. А чисто технологически — это усиленная пропаганда, когда из каждого утюга на головы тогдашних жителей УССР лилась информация о том, будто бы Украина кормит Россию и что Украина является самой богатой советской республикой», — сказал Скачко.

При этом ситуация для воздействия на общество была весьма благоприятной, поскольку «СССР под конец своего существования полностью вбил людей в нищету», добавил он.

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