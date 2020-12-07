При этом жители Украинской ССР сначала проголосовали за сохранение Советского Союза, а потом те же самые люди поддержали независимость Украины, подчеркнул Скачко.
На людей воздействовала усиленная пропаганда, отметил он: политики обещали, что когда Украина выйдет из состава СССР, она станет второй Францией, Германией или Швейцарией. По его словам, на Украине все помнят «бумажки с изображением Леонида Макаровича Кравчука, который объяснял, как украинцы заживут, если выйдут из СССР».
«Это завышенные ожидания, в основе которых лежал обман. А чисто технологически — это усиленная пропаганда, когда из каждого утюга на головы тогдашних жителей УССР лилась информация о том, будто бы Украина кормит Россию и что Украина является самой богатой советской республикой», — сказал Скачко.
При этом ситуация для воздействия на общество была весьма благоприятной, поскольку «СССР под конец своего существования полностью вбил людей в нищету», добавил он.
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