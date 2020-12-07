Копатько отметил, что прежде всего, конечно, на политические процессы тогда повлияли [первый президент России Борис] Ельцин, [председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав] Шушкевич и [первый президент Украины Леонид] Кравчук.

Кравчук признался, что опасается мести за развал Советского Союза
Кравчук признался, что опасается мести за развал Советского Союза
© РИА Новости, Игорь Михалев | Перейти в фотобанк
Однако в качестве основной движущей силы распада государства и построения независимой Украины эксперт назвал партийную советскую номенклатуру, «которая быстро переобулась, переоделась в воздухе» и представителей национально ориентированных элит.

«То есть этот коллективный разум по большому счету как раз и способствовал тому, что страна пошла по этому пути», — сказал он.

Тем временем народ «все это принял и не препятствовал», подчеркнул Копатько.

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