Если бы президент Александр Лукашенко сейчас участвовал бы выборах на Украине, то победил бы на них с большим отрывом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Украинского Института политики Руслан Бизяев

Агафонов рассказал, когда в Белоруссии может начаться полноценная партизанская война © vk.com, Артем Агафонов

«Борьба Лукашенко с оппозицией — это следствие, а причина то, что Лукашенко умудрился за эти 25 лет создать социальную и комфортную среду в своей стране. Он у нас ассоциируется с таким понятием, как «сильный системный лидер», считает Руслан Бизяев.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.