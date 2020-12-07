В сознании жителей Нагорного Карабаха, которые до сих пор хоронят погибших сыновей, война продолжается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала российский военный корреспондент Кристина Мельникова

Военкор Кристина Мельникова: Для жителей Карабаха война не окончена © Facebook, Кристина Мельникова

«И вряд ли они смогут ужиться вместе после войны — в ближайшей перспективе такой возможности я не вижу. Конечно, есть примеры гуманного отношения. Я в своем репортаже, еще военном, рассказывала историю Лейлы Анват, это армянская медсестра, которая спасла азербайджанскую девочку, попавшую под огонь на блокпосту», — рассказала Кристина Мельникова.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

ВС Азербайджана начали военную операцию по возвращению территорий, потерянных в 1992-1994 годах в ходе карабахской войны, утром 27 сентября.

После полутора месяцев ожесточенных боев в ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали мирное соглашение.

Под контроль Баку 20 ноября перешел Агдамский район, 25-го — Кельбаджарский, 1 декабря — Лачинский район.

По условиям соглашения в регион прибыл российский миротворческий контингент в составе двух тысяч военнослужащих.