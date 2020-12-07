Ужиться вместе армяне и азербайджанцы вряд ли смогут, так как даже в мирное время граждане Армении не ездили в Азербайджан, а граждане Азербайджана — в Армению, считает собеседница издания.
«И вряд ли они смогут ужиться вместе после войны — в ближайшей перспективе такой возможности я не вижу. Конечно, есть примеры гуманного отношения. Я в своем репортаже, еще военном, рассказывала историю Лейлы Анват, это армянская медсестра, которая спасла азербайджанскую девочку, попавшую под огонь на блокпосту», — рассказала Кристина Мельникова.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
ВС Азербайджана начали военную операцию по возвращению территорий, потерянных в 1992-1994 годах в ходе карабахской войны, утром 27 сентября.
После полутора месяцев ожесточенных боев в ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали мирное соглашение.
Под контроль Баку 20 ноября перешел Агдамский район, 25-го — Кельбаджарский, 1 декабря — Лачинский район.
По условиям соглашения в регион прибыл российский миротворческий контингент в составе двух тысяч военнослужащих.