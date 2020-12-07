Человечеству необходимо развивать сферы, которые помогут справиться с пандемией, и в этой области начнется новая борьба сверхдержав. Об этом рассказал латвийский общественный деятель, диссидент Владимир Линдерман в интервью изданию Украина.ру

В 2020 году по всем странам мира ударил коронавирус, и человечество оказалось не готово к столь масштабному вызову.

«Практический вывод для человечества может быть только один: надо форсированно развивать биологию, вирусологию, генетику, медицину и т. п. Выяснилось, что в этих областях наши знания катастрофически скудные», — рассказал эксперт.

Он отметил, что сильные страны, которые могут себе это позволить, сейчас начнут вкладывать большие деньги в эти направления, а страны послабее «попытаются вписаться в процесс с выгодой для себя».

Новое противостояние мировых держав в этой сфере, по словам Линдермана, можно сравнить с «битвой за космос» между СССР и США.

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