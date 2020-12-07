Жители непризнанной Нагорно-Карабахской республики ждали российских миротворцев и с первого дня войны надеялись на Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала российский военный корреспондент Кристина Мельникова

Витрина Тюркского мира. Что Азербайджан хочет сделать из Карабаха © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

«Прошли также слухи о том, что русский язык сделают в Арцахе вторым государственным. Только сегодня общалась с женщиной из Шуши, которая говорила о том, что нужно вернуть побольше русских школ и дать русскому языку статус второго государственного», — рассказала военкор.

По ее словам, русский язык в Арцахе гораздо более распространен, чем во всей Армении.

Степанакерт — абсолютно русскоязычный город, там даже все названия улиц и магазинов дублируются на русском языке.

«Еще очень популярен слух о том, что вскоре будут раздавать российские паспорта жителям Арцаха, и все очень этому рады. Думаю, если будут раздавать российские паспорта, большинство людей их получит», — считает Кристина Мельникова.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

ВС Азербайджана начали военную операцию по возвращению территорий, потерянных в 1992-1994 годах в ходе карабахской войны, утром 27 сентября.

После полутора месяцев ожесточенных боев в ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали мирное соглашение.

Под контроль Баку 20 ноября перешел Агдамский район, 25-го — Кельбаджарский, 1 декабря — Лачинский район.

По условиям соглашения в регион прибыл российский миротворческий контингент в составе двух тысяч военнослужащих.