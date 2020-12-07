Эксперт отметил, что прежде всего российской «мягкой силе» необходима ясная стратегия и определенные политические цели в ближнем зарубежье и сопредельных странах.
«Во-вторых, нужны креативные идеи. В качестве одной из таких идей я предлагаю Россотрудничеству объявить 2021 год Годом русского космоса. Привязка к юбилею — 60-летие полета Гагарина. Повод уместный и понятный людям за пределами России. Название хорошо соотносится с формулой «Русский мир», безгранично расширяя ее рамки», — сказал Линдерман.
Например, можно объявить конкурс среди школьников и студентов на лучшее эссе на тему, так или иначе связанную с понятием «русский космос», пояснил Линдерман.
Он отметил, что так можно будет выявить и привлечь к перспективному сотрудничеству «любознательную, умную русскую (и не только русскую)» молодежь.
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