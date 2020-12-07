Для популяризации российской «мягкой силы» за рубежом нужны яркие идеи. Об этом сказал латвийский общественный деятель, диссидент Владимир Линдерман в интервью изданию Украина.ру

Эксперт отметил, что прежде всего российской «мягкой силе» необходима ясная стратегия и определенные политические цели в ближнем зарубежье и сопредельных странах.

«Во-вторых, нужны креативные идеи. В качестве одной из таких идей я предлагаю Россотрудничеству объявить 2021 год Годом русского космоса. Привязка к юбилею — 60-летие полета Гагарина. Повод уместный и понятный людям за пределами России. Название хорошо соотносится с формулой «Русский мир», безгранично расширяя ее рамки», — сказал Линдерман.

Что общего между морской свинкой и Россотрудничеством. Обращение к Примакову © Public domain

Он отметил, что так можно будет выявить и привлечь к перспективному сотрудничеству «любознательную, умную русскую (и не только русскую)» молодежь.

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