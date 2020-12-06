Свыше 300 человек попали под статью об административных правонарушениях после несанкционированных протестных акций в Минске 6 декабря. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома

Алексей Дзермант: Белоруссия может дать симметричный ответ на новые санкции ЕС © Facebook, Алексей Дзермант

Более 300 участников протестов были задержаны милицией, при этом некоторые из них оказали сопротивление стражам порядка.

В отношении них открыты административные дела нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Санкция статьей за участие в несанкционированных митингах и сопротивление милиции предусматривает 15 суток административного ареста за каждое правонарушение.

«Таким образом, у отдельных правонарушителей есть реальный шанс встретить Новый год не в кругу семьи, а в милиции», — говорится в сообщении.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.