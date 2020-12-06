Массовые акции противников действующего президента прошли в белорусской столице днем в воскресенье, 6 декабря. Манифестанты «обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами».
Более 300 участников протестов были задержаны милицией, при этом некоторые из них оказали сопротивление стражам порядка.
В отношении них открыты административные дела нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.
Санкция статьей за участие в несанкционированных митингах и сопротивление милиции предусматривает 15 суток административного ареста за каждое правонарушение.
«Таким образом, у отдельных правонарушителей есть реальный шанс встретить Новый год не в кругу семьи, а в милиции», — говорится в сообщении.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.