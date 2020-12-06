В этом году Украина понесла самые большие расходы на оборону за всю историю независимости. Об этом 6 декабря заявил президент Владимир Зеленский, выступая на торжественных мероприятиях, посвященных дню Вооруженных сил Украины, передает «Интерфакс»

Как Украина планирует использовать опыт Карабаха в небе Донбасса © Public domain

«Этот процесс не только продолжится, но и увеличится. И, несмотря на кризисные времена, финансирование не сократится ни на гривну. Мы никогда не будем экономить на собственной армии, а, следовательно, и на безопасности нашей страны», — заверил Зеленский.

Траты оборонного бюджета Украины в этом году составили около 246 миллиардов гривен.

Зеленский пообещал, что украинская амия в новом году значительный объем боеприпасов, ракетно-артиллерийского и бронетанкового вооружения и техники, модернизированных самолетов, вертолетов, БПЛА, кораблей, катеров.

Ранее бывший исполняющий обязанности глава «Укроборонпрома» Игорь Фоменко заявил, что учитывая взрывы на складах и расходы армии в Донбассе, Украина испытывает острый дефицит боеприпасов.