По его словам, ВСУ получают современное и модернизированное вооружение и технику.
«Этот процесс не только продолжится, но и увеличится. И, несмотря на кризисные времена, финансирование не сократится ни на гривну. Мы никогда не будем экономить на собственной армии, а, следовательно, и на безопасности нашей страны», — заверил Зеленский.
Траты оборонного бюджета Украины в этом году составили около 246 миллиардов гривен.
Зеленский пообещал, что украинская амия в новом году значительный объем боеприпасов, ракетно-артиллерийского и бронетанкового вооружения и техники, модернизированных самолетов, вертолетов, БПЛА, кораблей, катеров.
Ранее бывший исполняющий обязанности глава «Укроборонпрома» Игорь Фоменко заявил, что учитывая взрывы на складах и расходы армии в Донбассе, Украина испытывает острый дефицит боеприпасов.