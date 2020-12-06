Рок-музыканту, актёру и радиоведущему Петру Мамонову, лидеру группы «Звуки Му», запретили въезд на Украину. Об инциденте сообщили на сайте Госпогранслужбы Украины 6 декабря

В киевском аэропорту «Борисполь» во время оформления пассажиров авиарейса из Турции пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» остановили двух граждан России.

Мамонов сообщил, что они направлялись на Украину с частной целью.

Оператор RT не смог попасть на Украину из-за поездки в Крым © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Сообщается, что граждане РФ выбыли из страны обратным авиарейсом.

Ранее в базу украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма после 2014 года внесли сербскую журналистку Оливеру Икодинович-Марьянович.