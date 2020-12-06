В киевском аэропорту «Борисполь» во время оформления пассажиров авиарейса из Турции пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» остановили двух граждан России.
Мамонов сообщил, что они направлялись на Украину с частной целью.
Сотрудники Госпогранслужбы отказали россиянам в пересечении границы из-за посещения ранее «оккупированного» Крыма. Обоим на три года запретили въезд в Украину.
Сообщается, что граждане РФ выбыли из страны обратным авиарейсом.
Ранее в базу украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма после 2014 года внесли сербскую журналистку Оливеру Икодинович-Марьянович.